Maturità 2024, la seconda prova: Greco al classico e Matematica allo scientifico. Tutte le materie nei singoli indirizzi

Greco al liceo classico; matematica al liceo scientifico: queste le materie del secondo scritto che si svolge il prossimo 20 giugno agli esami di Maturità 2024 che interesseranno 500 mila studenti. E poi Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing»; Topografia per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio». E ancora: Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo «Informatica e Telecomunicazioni»; Progettazione multimediale nell'indirizzo «Grafica e comunicazione»; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione «Produzioni e trasformazioni» degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione «Viticoltura ed enologia»). Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2024, secondo quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.