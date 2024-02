«Mia figlia è una prof ed è sposata da 20 anni con un uomo tossico: non lavora e ozia sul divano. Lui non la merita»

Un genitore non smette mai di preoccuparsi per un figlio, di amarlo e proteggerlo anche in età adulta. Agli occhi di un padre una figlia rimane sempre la piccola di casa, anche se ormai sposata o con bambini a carico. Ma quando sai che suo marito è un nullafacente che beve ogni giorno, ozia e non ha un lavoro, come ci si comporta? Intromettersi in un rapporto coniugale non è mai consigliato, specie se a farlo è il suocero. Ma come può un padre di famiglia vedere sua figlia triste e mortificata e non reagire? Come può star fermo mentre il genero è un disoccupato con due master che perde solo tempo in palestra? "Vedere chiaro nel Maine" è lo pseudonimo che il papà di una donna si è dato per chiedere un consiglio sui social. Cosa deve fare l'uomo per riportare un po' di luce nella vita della figlia?