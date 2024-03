Martina Stella, separazione da Andrea Manfredonia dopo il tradimento. A lei la casa di Roma

Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono separati. Gli ormai ex coniugi erano sposati da sette anni e avevano convissuto per tre prima del matrimonio. Come riporta Il Messaggero, il tribunale civile di Roma avrebbe emesso il decreto di omologazione, ovvero il provvedimento che rende efficace un accordo di separazione consensuale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, l'attrice e il procuratore sportivo avrebbero preso questa decisione in modo civile e l'accordo prevede l'affidamento congiunto del figlio Leonardo di tre anni e che lei rimanga a vivere a Roma con il piccolo e la figlia Ginevra nata dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini.