Da Martina Stella a Jane Alexander, a Milena Miconi: tanti vip all'inaugurazione della Marilyn Spa Beauty & Wellness a Roma

L'apertura della nuova oasi di benessere a Roma è una vera e propria parata di stelle. Tanti vip non hanno voluto mancare all'inaugurazione della Marylin Spa Beauty & Wellness. Un luogo in cui i romani e non solo potranno trascorrere il proprio tempo per ricaricare corpo e mente.

L'opening esclusivo

Tra bollicine e golosità dolci e salate tra cui mini hamburger e mini babà con fragoline di Nemi e crema al mascarpone, sono state più di duecento le persone giunte in Via Cassia 629 per il raffinato opening curato dai due proprietari Irma Colasanti e Luca Marro che hanno realizzato il progetto nel pieno rispetto delle tematiche ambientali e naturali.

I servizi offerti

All'interno dell'oasi del benessere, divisa in diverse aree (viso, corpo e wellness), il cliente potrà scegliere tra i diversi trattamenti proposti e rigenerarsi nell’area spa che si compone al suo interno di vasca idromassaggio, sauna, bagno turco e doccia emozionale.

I vip presenti

Tanti sono stati i volti noti che hanno deciso di prendere parte all'inaugurazione del centro spa il cui nome è un omaggio alla diva delle dive per eccellenza: Marilyn Monroe. Accolti dalla musica di Salvatore Cutrera e tra installazioni floreali realizzate con pampas e rose dalle tonalità pastello, tra selfie e foto con il pubblico accorso, ecco Martina Stella, l’attrice di cinema, televisione e teatro impegnata in questi giorni sul set di una nuova serie Rai in uscita il prossimo anno, l'attrice e conduttrice televisiva Jane Alexander, l’attrice Milena Miconi vista da poco al Festival del Cinema di Roma con il film «Amici per la pelle» di Pierluigi Di Lallo, l’ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro, Elena Ballarini tra i cantanti in gara di Tale e Quale Show su Rai Uno, l’attore umbro Graziano Scarabicchi, l'inviato della Vita in Diretta Giuseppe Di Tommaso e l'influencer Roberto De Rosa.

