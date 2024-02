«Ho scoperto che mio marito guarda video hard, sono disgustata. Non mi sento desiderata e non facciamo più l'amore»

Ci sono uomini che tendono a nasconderlo e altri che non se ne vergognano, ma che siano sposati, single o fidanzati, sono i rappresentanti del sesso forte i maggiori fruitori dei contenuti dei siti porno. Non sempre, però, mogli e fidanzate condividono questa scelta del partner: può farle sentire trascurate, poco desiderate e a volte anche non amate. L'intimità di una coppia può essere invasa dalla visione che si ha dei video hard e le fantasie possono, nei peggiori dei casi, rovinare la stabilità all'interno della coppia. Com'è successo a una donna che ha raccontato in forma anonima, con lo pseudonimo "Spenta a Washington", di aver scoperto che il marito è iscritto a siti con contenuti pornografici. La donna si dice «disgustata».