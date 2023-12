Marco Mengoni, Capodanno a Cagliari: caccia al pass gratuito, il sito va in tilt. Le date e il link per registrarsi

Marco Mengoni è l'artista più cercato (o googlato) del momento. Partita la caccia al pass gratuito per il concerto dell'artista per Capodanno a Cagliari. Dopo un iter travagliato si arriva oggi al via libera ai tagliandi gratis, ma subito arriva un nuovo intoppo.

Caccia ai biglietti

Il sito boxofficesardegna.it risulta inaccessibile agli utenti e solo chi ha il link esatto dell'evento riesce ad accedere alla pagina per prenotare i posti.