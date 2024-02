«Passeggio con mio figlio al guinzaglio così non scappa ed è al sicuro. Le altre mamme non approvano»

I pericoli sono sempre dietro l'angolo, specie quando passeggi per strada e ha in braccio un figlio piccolo. Una moto che non si ferma al semaforo, un cane di grande taglia senza museruola o un corriere che sfreccia in bici con prepotenza. Per godersi la passeggiata con il figli piccolo che ha iniziato da poco a camminare, una donna ha deciso mettergli un guinzaglio, così da tenerlo sempre a un metro da lei. Una soluzione facile, efficace ed economica che Rachel Butcher consiglia a tutte le mamme.

Nonostante la donna agisca in buona fede per preservare il piccolo e proteggerlo da possibili rischi, le mamme condannano il modo alternativo con cui lei porta a spasso il figlioletto. «Non è un cane», hanno scritto alcuni utenti sui social.