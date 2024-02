Mamma porta i figli a fare colazione al bar, la sconosciuta al tavolo a fianco paga il conto e le lascia un bigliettino: «Sono commossa»

Portare i figli piccoli a fare colazione al bar può essere un momento di imbarazzo: non stanno fermi, non stanno zitti, magari piangono. E la gente scruta i malcapitati genitori, chiedendo loro di farli smettere. Un imbarazzo che spesso viene nascosto dietro un sorriso mentre il cappuccino, tra un rimprovero e l'altro lanciato ai bambini, si è raffreddato.

Una mamma ha raccontato sui social di quanto si sentisse a disagio per aver portato i figli al bar: accanto a lei sedeva una sconosciuta che leggeva un libro, mentre i due bambini non facevano altro che urlare e piangere perché avevano fame. L'incredibile gesto di solidarietà della sconosciuta ha spiazzato la mamma, quasi in lacrime dopo aver letto un bigliettino che la donna le aveva lasciato alla cassa. Dopo averle pagato il conto.