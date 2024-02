Malattia X, l'allarme dell'Oms: «Arriverà e non siamo pronti. L'avevamo detto anche prima del Covid, ma nessuno ci ha ascoltato»

Il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Ghebreyesus ha lanciato un allarme sull'arrivo della "malattia X", affermando che è solo «una questione di quando, non di se» e che gli Stati non sono preparati ad affrontare un'altra pandemia. Un annuncio simile fu fatto dallo stesso dirigente nel 2018, due anni prima che milioni di persone in tutto il mondo contraessero il Covid-19: un virus che per un paio di anni ha piegato l'Italia e altri Paesi, causando morti e instabilità politica.