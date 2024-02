«Sono madre surrogata per coppie in difficoltà. Ho già due figli, ma mi mancava il travaglio, dare via i bambini non mi pesa»

Diventa mamma surrogata per aiutare le coppie che non possono avere figli a diventare genitori. Ma anche perché «mi mancava il travaglio», dice Samantha Mathews. Sui social è famosa come "Wearedanandsam". Su Instagram ha mezzo milione di follower e la sua particolarità è essere mamma surrogata. Samantha, che vive nel Missouri (Stati Uniti) dove la pratica è legale, è sposata, ha due figli suoi ed è alla terza gravidanza con l'utero in affitto.