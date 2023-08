Lorenzo Nardelli, l'omicidio è un giallo: i cugini moldavi lo conoscevano? La lite in casa e le due telefonate al 112

Si terrà domattina nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia l'udienza di convalida davanti al Gip Alberto Scaramuzza per Radu e Marin Rusu, i due cugini moldavi di 32 e 35 anni, arrestati per l'omicidio di Lorenzo Nardelli (32) nel corso di una rissa a Mestre. Il pm Stefano Buccini ha nominato Cristina Mazzarollo come patologa per l'autopsia (esito tra 2-3 mesi) ed ha disposto l'incidente probatorio sui telefoni dei due muratori moldavi e sui due cellulari in uso a Nardelli.

Lorenzo, 32 anni, picchiato e ucciso in ascensore. Arrestati due cugini moldavi

Marin Rasu risulta essere dipendente di un'impresa edile. Radu Rasu invece, lavora sempre nell'edilizia con il patrigno. Le indagini in particolare dovranno stabilire se fra i tre, prima dell'altra sera, ci fossero stati dei contatti precedenti, e in sostanza sei i cugini e la vittima si conoscessero. Ai due moldavi sono stati fatti gli esami del sangue per stabilire se facessero uso di droga (circostanza da loro smentita) che nella casa non è stata trovata.