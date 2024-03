«Licenziata perché sono troppo efficiente, sono una minaccia per il capo»

La vita aziendale può riservare brutte sorprese. Se alcune volte l'atmosfera è accogliente e mette il lavoratore a suo agio, in altre la tensione si taglia con il coltello e il rapporto tra colleghi o con il capo può nascondere delle trappole che renderanno il lavoro quotidiano sempre più difficile. Lo ha sperimentato Mariela (che su TikTok si fa chiamare @maryelloww) raccontando di essere stata licenziata perché «troppo efficiente».

In un video pubblicato sul social cinese, la donna ha detto che tutto è iniziato quando il suo capo, durante la «riunione mattutina», ha discusso del lavoro da fare per la giornata, informandola che avrebbe collaborato con il «direttore delle vendite per parlare degli eventi» da programmare. È qui che, secondo il capo, lei avrebbe fatto il passo più lungo della gamba. La dipendente, infatti, ha risposto che si era già occupata di tutti i compiti che le erano stati assegnati.

«Mi ero collegata al sito web che usano per tenere traccia degli eventi - ha spiegato Mariela - e avevo inserito il progetto nel nostro software di gestione dei progetti». Il capo si è sentito in qualche modo colpito e, di conseguenza, Mariela è stata licenziata.

Ma ci dev'essere stato qualcos'altro.