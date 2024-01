«Mi hanno licenziata il quinto giorno di lavoro, dopo mesi di ricerca. Ho guidato 40 minuti per farmi mandare via e non ho imparato nulla»

Muovere i primi passi nel mondo del lavoro è per molti un'esperienza in cui la paura e l'ansia si affiancano all'emozione di mettersi finalmente in moto, di provare a se stessi, ai colleghi e al capo quello che si è in grado di fare e ottenere.

Si tratta di un momento importante per tanti giovani, specialmente in un periodo in cui trovare un impiego non è affatto facile e lo è ancor di meno se si vogliono seguire i propri sogni e le inclinazioni coltivate con impegno e costanza durante il percorso educativo.

Eppure, non sempre gli sforzi fatti e le difficoltà superate assicurano un "lieto fine". A testimoniare questa triste realtà c'è l'esperienza di Sierra, una giovane alle prese con la delusione di un licenziamento dopo appena cinque giorni di lavoro.