«Sono un ingegnere informatico emigrato in Usa e lavoro in una Big Tech: ecco quanto guadagno (non per vantarmi)»

Nell'era digitale in cui viviamo, le professioni nel settore tecnologico sono diventate cruciali per il progresso e l'innovazione. Questi ruoli, che spaziano dall'ingegneria del software alla data science, sono i pilastri su cui si costruiscono le economie moderne, guidando lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni che trasformano il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare.

La domanda globale di talenti in queste aree è in costante crescita, rendendo le professioni tech non solo altamente ricercate ma anche estremamente remunerative. Di fronte a queste opportunità, molti professionisti si trovano di fronte a una scelta significativa: restare nel proprio paese d'origine o trasferirsi all'estero in cerca di migliori prospettive di carriera. O di uno stipendio più ricco, come nel caso di un ingegnere informatico la cui storia è diventata virale su TikTok proprio a causa dei lauti guadagni per il suo lavoro in una Big Tech di Seattle.