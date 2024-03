«Sono laureata e lavoro, ma per comprare casa o un'auto devo risparmiare: tra bollette, affitto e spesa cosa mi resta per godermi la vita?»

In un mondo dove l'acquisto di beni fondamentali come una casa o un'auto sembra un miraggio per milioni di giovani, la storia di Valentina Redaelli emerge come emblema della disillusione generazionale. Attraverso un video diventato virale su TikTok, la giovane lavoratrice condivide la sua frustrazione riguardo alla difficoltà di godersi una vita piena nonostante un lavoro dalla carriera stabile e un'istruzione superiore che include la laurea.