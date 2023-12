Kouamé e l'intervento killer di Lukaku: l'attaccante viola posta la foto della gamba ferita. «Grazie a Dio». Come sta

È un'immagine che dice tutto: Christian Koaumé ha postato oggi su proprio profilo Instagram la foto della sua gamba ammaccata e ferita e i calzettoni strappati dopo il durissimo intervento di Lukaku nel finale di Roma- Fiorentina.

«Grazie a Dio»

Un intervento costato al centravanti belga l'espulsione diretta. L'esterno viola ha rischiato grosso ma per sua fortuna le conseguenze non si sono rivelate serie come temuto: di qui il messaggio 'Thanks God', con uno sticker di ringraziamento, che ha accompagnato l'immagine fatta nello spogliatoio dell'OIimpico ieri sera subito dopo il match terminato 1-1, attraverso cui lo stesso Kouamé potrebbe anche aver deciso di replicare alle proteste di Mourinho contro la direzione arbitrale.