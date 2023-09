Klodiana Vefa uccisa, trovato morto l'ex marito Alfred: si è suicidato

Dopo due giorni di ricerche, è stato trovato senza vita Alfred Vefa, l'uomo sospettato dell'omicidio di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì scorso a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, sua ex moglie dal quale stava divorziando. È stato trovato a in una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa: per i militari si è tolto la vita sparandosi con l'arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la moglie.

Klodiana Vefa uccisa, chi è Alfred, il marito ricercato: avevano divorziato in Albania. Lei scriveva: «Gli angeli non vivono all'inferno»

Klodiana Vefa uccisa in strada con tre colpi, caccia al marito in fuga. Il corpo trovato dai figli: «Corri, mamma è morta»