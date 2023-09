Klodiana Vefa uccisa, chi è Alfred, il marito ricercato: avevano divorziato in Albania. Lei scriveva: «Gli angeli non vivono all'inferno»

Una donna forte e fragile allo stesso tempo. Questo il ritratto che emerge dai profili social di Klodiana Vefa, la 35enne uccisa giovedì sera con tre colpi di pistola mentre tornava a casa da lavoro. A trovarla, i due figli di 14 e 17 anni, mentre è ricercato il marito, Alfred Vefa, che risulta irreperibile dal momento del femminicidio. Klodiana e Alfred avevano divorziato 6 anni fa in Albania ma vivevano ancora sotto lo stesso tetto. Su Facebook e Instagram è da tempo che non pubblica foto insieme all'uomo con cui aveva costruito una famiglia. Partito anche lui dall'Albania vent'anni fa, come lei, 44 anni, è un operaio edile a Castelfiorentino.

Klodiana Vefa uccisa in strada con tre colpi, caccia al marito in fuga. Il corpo trovato dai figli: «Corri, mamma è morta»

Klodiana Vefa, i messaggi social

«Se un uomo si aspetta che una donna sia un angelo nella sua vita, deve prima creare il paradiso per lei. Perché gli angeli non vivono all’inferno», scriveva Klodiana, che tutti ormai chiamavano Claudia. E non è l'unico tra i suoi post social a tradire le difficoltà del suo rapporto con Alfred. Litigavano spesso, hanno confermato i vicini. Era il 17 settembre, quando la donna scriveva su Instagram: «Mi conosco benissimo, sono fatta di cemento armato e vetro soffiato. Alcune cose non mi toccano, altre mi distruggono», scriveva ancora la mamma che lascia ora due figli. Sono stati proprio loro, all'ora di cena di giovedì, a trovare il suo corpo a una decina di metri da casa. «Corri, mamma è morta», ha detto la ragazzina di 14 anni la fratello. Ad accendere la follia omicida potrebbe essere stata la gelosia. Meno di un mese fa, Klodiana scriveva: «L’amore coglie sempre un po’ di sorpresa, c’è chi ne resta sopraffatto, e alla fine fugge, e c’è invece chi lo vive con tutta la passione e la forza di cui è capace...».

Nelle sue pagine i commenti del marito Alfred erano scomparsi già da un po’. L’ultima traccia sulla pagina social risale al 18 aprile 2022, quando aveva commentato una foto di Claudina in compagnia del figlio. Quando la rottura del marito probabilmente era in corso, la vittima aveva citato la canzone scritta da Shakira dopo la separazione con Piquè: «Le donne non piangono, le donne fatturano».