Kate, «se l'operazione era programmata perché hanno cancellato gli impegni?». Rottura "definitiva" tra Harry e la famiglia

L'operazione programmata all'addome della principessa di Galles Kate Middleton e quella di Re Carlo III, che sarà ricoverato per essere sottoposto a un intervento alla prostata, gettano il Regno Unito nel caos. Indiscrezioni e preoccupazione si mescolano. In un Paese dove la salute dei membri della royal family e del Re non è misero gossip. Le condizioni fisiche di un membro della famiglia reale britannica sono, infatti, un affare di stato per il Regno Unito e per i Paesi membri del Commonwealth.

L'annuncio dell'operazione "programmata" non convince la stampa, in particolare quella americana. Che si interroga su cosa sia davvero successo. Intanto, si apprende che i duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle, non hanno in programma di andare a Londra per far visita al sovrano o alla cognata.