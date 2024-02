Karol Canu e Giuseppe Contini scomparsi a 17 e 15 anni da una settimana: il mistero della cella telefonica. Le ultime ore prima di svanire nel nulla

Non ci sono ancora notizie dei due adolescenti di 17 e 15 anni, Karol Canu e Giuseppe Contini, entrambi di Olbia in Sardegna, scomparsi da giovedì 25 gennaio. A dare l'allarme sui social e avviare le ricerche, sono stati i genitori dopo il mancato rientro a casa dei due ragazzi. Sono ore d'ansia e la preoccupazione sale. La sera del 25 gennaio, Karol esce di casa intorno alle 19, dice di tornare intorno alle 20 per cenare con la madre. Il 17enne non ha nemmeno indossato il giubbotto per scendere in piazza. Dopo mezzora non torna a casa e il telefono, dalle 22, risulta spento. Con lui scompare anche Giuseppe Contini, che ha 15 anni e di lui non si hanno notizie da circa la stessa ora del suo amico. Lui aveva avvisato la famiglia che era con un amico, ma poi sembra essere stato inghiottito nel nulla.