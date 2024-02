John Travolta a Sanremo con le scarpe U Power, la mail che può confermare la pubblicità occulta: «Comparsa speciale al Festival»

Ad oggi, l'ospitata di John Travolta all'Ariston resta il momento più discusso di Sanremo 2024, contro il quale nulla ha potuto il succedere della terza serata sanremese. Il suo Ballo del qua qua è diventato un tormentone sui media stranieri, ma è la questione relativa alla presunta pubblicità occulta per le scarpe di cui è testimonial dal 2023 che potrebbe rivelarsi un boomerang per la Rai. Se i vertici hanno derubricato come un «errore di valutazione» non oscurare con delle pecette i loghi delle sneakers indossate dall'attore, c'è chi pensa che ci sia stato ben poco di casuale. E spuntano le mail a sostegno di questa teoria.