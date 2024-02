«Dopo l'infarto mi sono risvegliata in ospedale con a fianco un'infermiera virtuale: sembrava un episodio di Black Mirror»

Lo sviluppo tecnologico ha certamente dei lati positivi e spesso aiuta a risolvere problematiche che fino a quel momento sembravano ostacoli insormontabili, permettendo di migliorare la vita delle persone nelle sue varie sfaccettature. Eppure, vedere il mondo muoversi e cambiare a grande velocità intorno a noi può far venire le vertigini: accettare un futuro sconosciuto e pieno di interrogativi non è affatto semplice e in alcuni casi preferiamo chiudere gli occhi e tornare nel buio che ci è familiare.

In una clip pubblicata su TikTok, una donna racconta di essersi svegliata in ospedale dopo aver avuto un infarto e anziché trovare accanto a sé un'infermiera umana che potesse assisterla, gliene è stata fornita una virtuale. Il motivo della sostituzione fa riflettere su quanto questo tipo di tecnologia possa rivelarsi essenziale per il benessere dei lavoratori, ma lascia un interrogativo riguardo il benessere dei pazienti.