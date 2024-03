Incidente a Taranto, morti un 32enne e due ragazze di 26 e 23 anni: tre feriti, anche un bambino. Il frontale choc

Incidente tragico in Puglia. Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Secondo quanto emerso finora sono due le auto coinvolte: una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente.