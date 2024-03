Stefania e i suoi bambini adottati da Bologna: «Pagheremo i funerali». La famiglia: «Non ci aspettavamo tanta vicinanza»

La morte di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre figli ha sconvolto non solo la comunità romena ortodossa di Bologna. Tutta la città è rimasta profondamente colpita dalla tragedia della famiglia distrutta nel rogo dell'appartamento di via Bertocchi scoppiato venerdì 15 febbraio. Tanto che il comune, tramite il sindaco Matteo Lepore, ha annunciato che si farà carico delle spese per i funerali insieme alla comunità ortodossa e che - se la famiglia lo vorrà - i resti terreni di mamma e figli potranno riposare nel cimitero cittadino.