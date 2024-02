Harry vuole fare pace con re Carlo: «Tornerà ai suoi doveri e a Londra, aspetta solo una chiamata». Il ruolo di Meghan

Il tumore di re Carlo III, 75 anni, e l'operazione "programmata" all'addome della duchessa di Galles e di Cambridge Kate Middleton, 42 anni, hanno riavvicinato il principe Harry, 39 anni, alla royal family. Il duca di Sussex, come rivelano più fonti a Page Six, è disposto a tornare ai suoi doveri reali nel Regno Unito per aiutare la sua famiglia, in un momento sicuramente non semplice.

Dopotutto il 39enne ha attraversato l'Atlantico per vedere suo padre per poco più di 45 minuti dopo la recente diagnosi di cancro. Parlando a Good Morning America ​​venerdì 16 febbraio, Harry – quinto in linea di successione al trono – ha rotto il silenzio sulle voci di faide familiari e nonostante le dichiarazioni choc in Spare (Il Minore) ha chiarito: «Amo la mia famiglia».

Parole che sembrano un ramoscello d'ulivo. E il principe Harry, rivelano fonti al Daily Mail, avrebbe detto ai suoi amici che «tornerebbe in patria per aiutare temporaneamente con i doveri reali». Sia lui che Meghan Markle, 42 anni, infatti, avrebbero avuto degli scambi abbastanza "calorosi" con la famiglia reale, con Markle che ha telefonato a Middleton, ancora convalescente dopo un intervento.

