Da qualche giorno si sentiva particolarmente gonfio a livello addominale, e provava nausea, ma secondo i medici, Simon Atkins, 46 anni, non aveva alcuna patologia, solo una costipazione passeggera. Una diagnosi superficiale e del tutto errata, che ha portato il padre di famiglia ad una morte fulminea in appena due settimane. In realtà il 46enne è deceduto a causa di una forma aggressiva di cancro.