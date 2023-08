Giorgia Meloni, extraprofitti delle banche, rapporti con la Cina, porti e Tim: ecco cosa ha detto il premier

Giorgia Meloni fa il punto sugli extraprofitti delle banche, sostenendo che tassare quel margine sia cosa di buon senso, e poi sui rapporti con la Cina, ritenendo che la partnership non si complichi. Poi, ha toccato il tema della privatizzazione dei porti (non all'ordine del giorno) e su Tim il premier dice «abbiamo mantenuto il controllo pubblico della rete», il tutto in un'intervista al Sole 24 Ore.

