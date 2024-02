Gigliola Cinquetti, chi è l'ospite della finale: a Sanremo 60 anni dopo la vittoria, età, carriera, l'Eurovision e i figli

Gigliola Cinquetti a Sanremo 2024. Era il 1964 quando Gigliola Cinquetti vinceva a Sanremo a soli 16 anni con Non ho l'età (per amarti). Dopo 60 anni, Amadeus l'ha scelta tra gli ospiti della serta finale del Festival. «Se allora mi avessero detto che dopo sessant'anni avrei cantato di nuovo Non ho l'età - ha detto Cinquetti, che oggi ha 76 anni - avrei risposto 'speriamo di no', quasi per non lasciarmi più irretire dai meccanismi dello show. E invece ora si chiude un cerchio ed è bellissimo: non è mai scontato che chiamino proprio te».

Ecco chi è Gigliola Cinquetti, la cantante invitata da Amadeus: dalla carriera alla vita privata.