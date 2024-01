Gigi Buffon: «Il matrimonio con Ilaria D'Amico a giugno è a rischio, non abbiamo ancora deciso»

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno annunciato le nozze la scorsa estate. Il matrimonio sarebbe dovuto essere celebrato a giugno del 2024, ma qualcosa sembrerebbe ostacolare i loro piani. I due convivono e stanno insieme da oltre 10 anni. Si sono conosciuti durante un programma sportivo e lui, nonostante fosse sposato all'epoca con Alena Seredova, non è riuscito a non innamorarsi perdutamente di Ilaria D'Amico. Il tradimento pubblico e la gogna mediatica subita dall'ex portiere della Juve non hanno in alcun modo scalfito l'amore tra Gigi e Ilaria che si sono detti pronti al grande passo.