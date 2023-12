Gianmarco Tamberi: «Non parlo con papà da quando non mi allena più. Dopo Parigi voglio un figlio da Chiara»

Gianmarco Tamberi ha fatto sognare l'Italia ai Giochi di Tokyo 2020 e nel 2023 a Budapest, diventando campione del mondo ai mondiali. Una serie di successi arrivati dopo tanti anni di sacrificio e fatica, senza mai saltare gli allenamenti giornalieri, «mi fermo solo a Natale, me lo concedo, è una tradizione», ma adesso sembrerebbe essere pronto a mettere tutto in pausa per vivere la sua nuova vita, quella da papà. Ma solo dopo i Giochi di Parigi, d'altronde «Chiara (la moglie ndr.) lo ha capito sin da subito e mi appoggia».

Di tutt'altro sapore sono, invece, i rapporti con il papà, Marco Tamberi, con cui non parla da quando non lo allena più.