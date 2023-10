Giambruno, tutte le gaffe in televisione: condurrà ancora Il Diario del Giorno?

Giorgia Meloni ha da poco annunciato la separazione dal compagno Andrea Giambruno, dopo 10 anni di relazione e una figlia nata dal loro amore, Ginevra. Il premier non ha potuto non agire diversamente dopo le ultime gaffe di Giambruno. Negli ultimi giorni non si è parlato d'altro che dei fuorionda del conduttore di "Il Diario del Giorno", mandati in onda da Striscia la Notizia. Tuttavia, Giambruno non è nuovo agli scivoloni. Solo negli ultimi mesi ne ha collezionati parecchi...

Andiamo a vedere insieme le gaffe di Andrea Giambruno, a partire dalla famosa uscita infelice «Se non ti ubriachi, il lupo lo eviti».

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno, il messaggio per la figlia Ginevra: «La difenderò, ama suo papà come io non ho potuto amare il mio»

Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui»