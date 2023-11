Giacomo Urtis: «A 6 anni fui molestato da mio cugino. Il mio fidanzato è etero, con me la sua prima volta»

«Non mi sento un vip ma un medico anche se mi rendo conto che quando esco mi riconoscono tutti. In effetti mi dovrei sentire un po' vip ma sono troppo umile, non so se è un pregio o un difetto». È quanto racconta in esclusiva all'Adnkronos il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, classe '77 - «ma dico sempre che sono dell'89» aggiunge scoppiando in una risata - intervistato nella sua clinica nei pressi di via Veneto a Roma. Urtis parla della suo percorso di transizione di genere che lo ha portato a cambiare totalmente il suo look in favore di una mise più sexy e appariscente e un taglio di capelli più glamour caratterizzato da una folta e lunga chioma bionda.