Turetta esce da Psichiatria, non è più da solo in cella. Il primo compleanno da detenuto con «Playstation e tv, ma a testa bassa per la vergogna»

Oggi, lunedì 18 dicembre, Filppo Turetta compie 22 anni, come quelli che aveva compiuto Giulia Cecchettin il 5 maggio e che aveva al momento della sua morte l'11 novembre, quando è stata prima sequestrata (tra Vigonovo e Fossò) e poi uccisa a coltellate dal suo ex ragazzo che non accettava la fine della loro relazione.

Per Turetta, questo sarà il primo compleanno in carcere e lo passerà nella sua cella della casa cirondariale di Montorio-Verona, dove evita di parlare a lungo con gli altri detenuti per la vergogna.