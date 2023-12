Giocatrice di basket viene offesa per il suo peso dall'allenatrice avversaria, protesta e viene espulsa dalla partita

Body shaming nel mondo del basket durante la partita Cat Vigevano - Aba Legnano (serie C femminile Lombarda) di domenica 10 dicembre. Federica Scalvini, di 32 anni, capitana dalla Cat Vigevano, è stata offesa per il suo peso dall'allenatrice della squadra avversaria, dopo aver «subito un fallo a favore».

L'offesa

Nonostante l'insulto ricevuto, la giocatrice è stata sanzionata e poi espulsa dall'arbitro per aver chiesto spiegazioni all'allenatrice che, contrariamente a quando si possa credere, non ha ricevuto nessuna sanzione in merito alla sua condotta. «Certe frasi sono offensive e non si dovrebbero mai pronunciare», ha scritto in un post Federica Scalvini, pubblicato su Facebook.