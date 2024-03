Federica Panicucci raddoppia: Pier Silvio Berlusconi le affida due programmi al giorno

Federica Panicucci si sdoppia. Passerà da un studio all'altro, da una rete ad un'altra. Insomma dopo aver salutato i telespettatori alle 11 su Canale 5, la conduttrice sarà in diretta su Rete 4 per proseguire il racconto dell’attualità con Mattino Quattro. È questa la nuova scommessa nell'informazione di Pier Silvio Berlusconi che in estate ha voluto fortemente con sé Bianca Berlinguer e Myrta Merlino.

Scelte che non stanno ancora dando i risultati sperati. Ma questa volta è diverso. Federica è un volto amico, conosciuto dal pubblico del Biscione. Un pubblico che la segue con affetto.