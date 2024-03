La maledizione dei Windsor: da Vittoria a Kate, tutti i membri della Famiglia Reale a cui è stato diagnosticato un cancro

L'ultima della lista è la futura regina Kate Middleton, che ha annunciato la scorsa settimana di avere un tumore. Ma l'elenco dei membri della dinastia Windsor a cui è stato diagnosticato un cancro è lunga. «Sto bene e divento ogni giorno più forte – ha annunciato Kate in un videomessaggio –, mi concentro sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito». Le parole della principessa di Galles appaiono come un messaggio di rassicurazione per i sudditi inglesi, la famiglia reale ma anche per lei stessa che dovrà affrontare un ciclo di cure impegnative.

Secondo alcune indiscrezioni sembra che l’oncologo che ha in cura la Principessa avrebbe «stabilito sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue». Middleton non avrebbe bisogno di recarsi in ospedale per sottoporsi ai trattamenti, ma sarebbe un’infermiera ad andare ogni giorno all’Adelaide Cottage. Il mistero intorno alla moglie di William non si è risolto: rimane un enigma, infatti, il tipo di cancro e il suo avanzamento. La duchessa, però, è solo l'ultima dei molti membri della dinastia Windsor (di cui si ha certezza) a cui è stato diagnosticato un tumore. La prima fu la figlia della regina Vittoria, poco più di un secolo fa.