Kate ha incontrato Lady Diana? Ecco la verità. L'anello di fidanzamento che le unisce per sempre

È il dicembre 1996. Diana Spencer sta vendendo la rivista "The Big Issue" per beneficenza insieme al principe William. Kate Middleton si ferma insieme alla mamma per comprarne una copia. La precedente principessa del Galles le chiede come si chiama e si gira verso il figlio per dirgli: «Ringrazia Kate». È la scena dell'incontro tra la mamma di William e Middleton nel settimo episodio della sesta stagione della serie Netflix The Crown. Ma la verità è un'altra.

L'incontro fantomatico

William e Kate, nella realtà, si sono conosciuti molti anni dopo la scomparsa di Diana, avvenuta in un tragico incidente d'auto il 31 agosto 1997, quando il principe è andato alla University of St. Andrews in Scozia.

Lo stesso anello di fidanzamento

Le due, però, sono unite per sempre da un particolare: l'anello di fidanzamento con zaffiro che William ha donato a Middleton è lo stesso che Carlo III regalò a Diana. Nell'aprile 2023, durante un'apparizione pubblica al Dowlais Rugby Club di Merthyr Tydfil, nel Galles, Kate ha risposto alla domanda su come sarebbe stata Diana come nonna dei figli George, Charlotte e Louis: «Sarebbe stato splendida. Ci manca ogni giorno».

