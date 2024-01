Ester Palmieri, l'ultima email all'avvocata: «Igor è troppo insistente». A chi andrà l'affidamento dei tre figli

A tre giorni dal femminicidio di Ester Palmieri, la donna uccisa dal suo ex compagno Igor Moser (poi suicida), emergono nuovi particolari sul delitto, avvenuto nella casa di lei a Montalbiano, in Valfloriana (Trento). In particolare la questione centrale dietro questa tragedia familiare riguardava l'affidamento dei tre figli della coppia.