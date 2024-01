Ester Palmieri uccisa dal marito, aveva appena aperto uno studio olistico: «Voglio prendermi cura degli altri, sto cercando me stessa»

Ester Palmieri stava costruendo la sua nuova vita. Aveva tanti progetti e il 2024 doveva essere il suo anno zero, quello nel quale sarebbe ripartita. Aveva aperto uno studio olistico perché «voglio prendermi cura degli altri». Di questo anno zero non avrebbe fatto parte Igor, il marito. I due si stavano separando. Ma questa scelta, Igor, non l'aveva accettata. Così, il falegname 45enne, l'ha prima sgozzata e poi si è tolto la vita impiccandosi. A trovare la donna è stata la mamma, che adesso dovrà prendersi cura dei tre figli piccoli rimasti orfani.