Ester Palmieri, la raccomandata a Moser per l'affidamento dei figli pochi giorni prima del delitto. A Trento uomini in piazza contro la violenza

Aveva ricevuto una raccomandata per una mediazione sull'affidamento dei tre figli Igor Moser, il 45enne che ha ucciso la ex compagna Ester Palmieri, 37 anni, e si è poi tolto la vita a Valfloriana, in val di Cembra. Sulla dinamica del femminicidio-suicidio non ci sono dubbi, ma la lettera aggiunge un elemento sul possibile movente. Moser aveva ricevuto l'avviso nei giorni scorsi, ma solo su invito di Palmieri si è recato all'ufficio postale a ritirare la lettera. Ha poi contattato l'avvocata della ex compagna Marta Luchini e, due giorni dopo, ha compiuto il terribile delitto.