Ester Palmieri, la sorella: «Era preoccupata per Igor, lui minacciava il suicidio. Le dicevo "stai attenta", non mi ha ascoltato»

La sorella di Ester Palmieri, la 37enne uccisa dal suo ex compagno Igor Moser a Valfloriana (Trento), rivela di aver cercato invano di mettere in guardia la vittima e che temeva per la sua vita: «Me ne sono accorta. Le dicevo sempre: 'Fai attenzione quando esci dal negozio, tieni d'occhio alle spalle, non restare mai sola', ma lei rispondeva: 'Esageri, anzi, ho paura che lui possa farsi del male'». La procura, dopo l'autopsia, ha confermato l'omicidio premeditato con un coltello da caccia.