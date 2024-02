«Prepariamoci a difenderci». Dalla missione militare nel Mar Rosso ai soldati riservisti: così l'Italia si organizza per la guerra

«Tra le tante necessità quella di poter attivare una riserva al fianco delle forze armate regolari non è da escludere». Parola del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha aperto a una discussione per aumentare il numero di riservisti.

La guerra a pezzi si fa sempre più calda e il teatro del Mar Rosso sembra non lasciare spazio di manovra per una soluzione del conflitto. Gli Houthi, che da mesi attaccano le navi internazionali che i ribelli yemeniti considerano legate a Israele, hanno portato alcuni Stati della Nato (e non solo) a creare una coalizione per fronteggiare l'aggressione che prende sempre più piede in una delle acque più importanti per il commercio mondiale.