Mamme accettano un drink in vacanza dal personale del resort: stordite con la droga dello stupro e violentate. Una di loro si sveglia durante l'aggressione

Doveva essere una vacanza di solo mare e relax, lontane dagli impegni della vita quotidiana e dallo stress che comporta vivere in città. Due mamme del Kentucky, Amber Shearer e Dongayla Dobson, amiche di vecchia data, avevano deciso di passare un po' di tempo insieme alle Bahamas, per staccare la spina e godersi un po' di tempo libero, quando sono state drogate in pieno giorno dal personale del resort.

Le donne ricordano di aver bevuto due drink, poi il buio. Amber Shearer ha ripreso conoscenza solo durante lo stupro: un uomo dello staff l'aveva portata in una camera per abusare di lei. La donna l'ha riconosciuto grazie all'uniforme del resort che indossava l'aggressore. I due uomini, presumibilmente colpevoli, sono stati arrestati dalla polizia e al momento sono in corso le indagini.