Dottoressa cena al parco Disney e muore, il marito fa causa al colosso dei fumetti: «Aveva detto ai camerieri che era allergica a latticini e noci»

Una dotteressa è morta in un parco Disney. Nessun guasto delle giostre, la tragedia è avvenuta dopo che la donna aveva mangiato in un ristorante del parco americano. La vittima aveva specificato di essere allergica a latticini e noci ma il cibo ordinato presentava comunque tracce e residui degli alimenti a cui la donna era allergica e che le hanno causato la morte. Il marito ha puntato il dito contro il personale e ha portato l'azienda Disney in tribunale.

La Disney a processo

Kanokporn Tangsuan, medico del prestigioso ospedale Langone della New York University a Manhattan, è morta improvvisamente dopo aver cenato al Raglan Road Irish Pub and Restaurant, lo scorso 5 ottobre. Suo marito, Jeffrey Piccolo, ha portato in tribunale «Topolino»: l'uomo ha accusato Walt Disney Parks and Resorts di negligenza, sottolineando che Tangsuan aveva chiarito ai camerieri che aveva allergie a noci e latticini.