Le donne? Adatte alla casa e ai figli, se violentate colpa degli abiti: gli stereotipi dei maschi italiani

Italia, 2023: la donna? Per una persona su 5 è nata per le faccende domestiche e, se viene violentata, sempre una persona su 5 pensa che sia colpa di come era vestita. Questi e tanti altri stereotipi di genere e sulla violenza sessuale trovano ancora troppo spazio nel modo di pensare degli italiani. A rivelarlo sono i primi dati provvisori raccolti nei mesi tra maggio e luglio scorsi per l’indagine Istat “Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza”.