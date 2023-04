«Statali, tremila assunzioni in arrivo»: poi il dietrofront, e il decreto salta. Il Governo: «Numeri da ridimensionare»

Centinaia se non migliaia di assunzioni, anzi no. Per diverse ore oggi è circolata una bozza del decreto legge sulla Pubblica amministrazione, già ribattezzato 'decreto assunzioni', con circa tremila posti di lavoro nei diversi ministeri e non solo. Nel pomeriggio è arrivata però una parziale smentita del governo, con il decreto che non andrà in Consiglio dei ministri giovedì, e che in ogni caso sarà fortemente ridimensionato.

La premier Meloni: «Pensiamo a un liceo del made in Italy: per legare cultura, territori e identità»

Meloni: «Abolire il reddito di cittadinanza sta dando i primi frutti: in tanti sono tornati a lavorare»