Meloni: «Abolire il reddito di cittadinanza sta dando i primi frutti: in tanti sono tornati a lavorare»

di Redazione Web

Abolire il reddito di cittadinanza sta dando già i primi frutti e già in tanti stanno tornando a lavorare. A dirlo è Giorgia Meloni, intervenuta in videoconferenza alla chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, a Udine. «Il reddito di cittadinanza: abolirlo per chi è nelle condizioni di lavorare sta già dando frutti, perché in tanti sono stati messi nelle condizioni di tornare a farlo. È una scelta che io rivendico».

«Troppe parole straniere, fino a 100mila euro di multa per chi usa 'inglesismi' nella Pubblica amministrazione»

La Russa: «I partigiani rossi volevano il comunismo, non la libertà. Via Rasella? Pagina ingloriosa»

«Governo unito, gli altri sono nervosetti...»

«Mi prendo l'impegno che entro la fine di questa legislatura porteremo a casa una riforma in senso presidenziale dello Stato italiano», ha detto la premier. «Noi non ci fermeremo. Nelle prossime settimane arriveranno in Consiglio dei ministri altre riforme fondamentali per i prossimi decenni». «Lo spread è in calo stabile da quando siamo arrivati, dov'è quel crollo dell'economia di cui tutti parlavano?».

Poi la frecciatina all'opposizione: «In questo governo siamo uniti e compatti, nonostante quello che scrivono i giornali, quello che i commentatori dicono di noi. Io a volte leggo i giornali e mi arrabbio, ma poi penso che scrivono cose che non sono vere e perché non hanno altro. Anche le opposizioni, li vedo nervosetti ma lo capisco, lo capisco eh…»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA