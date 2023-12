Cristina D'Avena: «Il mio fidanzato mi ha chiesto di sposarlo, ma ho detto "no". Ho preferito la carriera ai figli, ora mi dispiace»

Cristina D'Avena ha fatto sognare milioni di bambini in Italia. La sua voce è diventata inconfondibile. L'esordio in tv è ormai distante 55 anni, quando nel 1968 ha cantato per la prima volta sul palco de 'Lo Zecchino D'Oro', intonando 'Il valzer del moscerino'. «Ho iniziato a cantare - racconta la D'Avena in un'intervista all'AdnKronos - quando avevo appena tre anni e da lì non ho mai smesso. Penso che il mio destino fosse quello». Da poco, ha raggiunto i 40 anni di carriera.