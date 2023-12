Covid, negli Usa tornano le mascherine. In Italia gli esperti si dividono: «Indossarle sui mezzi». «No, vaccinare i fragili»

Il Covid c'è ancora, e dagli Usa arriva la raccomandazione di tornare a indossare la mascherina. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) tornano a raccomandare l'uso delle mascherine agli americani. Solo un anticipo di ciò che succederà anche in Italia? Sul punto gli esperti si dividono, tra virologi che ne raccomandano l'uso su treni, bus e aerei, e altri più pragmatici convinti invece che la mascherina sia percepita ormai negativamente, e che sia difficile convincere i cittadini dell'importanza dell'indossarla per proteggersi o proteggere almeno i più fragili.