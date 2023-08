Covid, la nuova circolare del Ministero: «Stop isolamento positivi, ma con sintomi consigliato stare a casa»

Stop all'isolamento obbligatorio delle persone risultate positive al Covid ma è consigliato restare a casa, se ci sono dei sintomi fino alla loro scomparsa. È quanto prevede una circolare del Ministero della Salute firmata del direttore generale della Prevenzione Francesco Vaia nella quale si danno indicazioni in seguito alla norma approvata nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Ecco le indicazioni che mettono di fatto fine all'isolamento per i positivi al Covid, come previsto da qualche giorno dalle norme del decreto omnibus.

